多くのだるまが並んだ「飯泉観音だるま市」＝１７日、小田原市飯泉年末恒例の「飯泉観音だるま市」が１７日、飯泉山勝福寺（小田原市飯泉）で始まった。関東で最も早いだるま市といわれ、七転び八起きの縁起物を求める多くの人でにぎわった。１８日正午ごろまで。４００年以上の歴史を持つ伝統行事で、境内の露店には大小さまざまなだるまが並んだ。だるまが売れるたびに店主らが火打ち石で火花を飛ばし、「よよよい、よよよい