大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、12月17日の放送に小説家で芥川賞作家の中村文則が出演。10月に発売した最新作『彼の左手は蛇』に込めた思いを語った。 水谷加奈「（中村文則の新作小説『彼の左手は蛇』を読んで）難解でした。何かが仕込まれていると思って油断できなかった」 中村文則「手記形式なので、主人公が手探り