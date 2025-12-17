1700万円をだまし取られました。詐欺の被害に遭ったのは、石川県野々市市に住む40代の女性です。女性はことし10月、何者かから「クレジットカードが不正に利用されている」との電話を受けました。その後、北海道警察を名乗る者から、マネーロンダリングの共犯者として浮上しているとして、潔白を証明するために金を振り込むよう指示され、3回にわたり合計約1700万円をネットバンキングで振り込み、だまし取られました