２０２２年北京五輪のスピードスケート女子で１０００メートルの金を含む４個のメダルを手にした高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）に?明るい兆し?が見えている。今季はＷ杯第３戦まで頂点に立てなかったが、第４戦では１０００＆１５００メートルで優勝。２種目で２６年ミラノ・コルティナ五輪代表を確実にした日本のエースは「試行錯誤しているものが１つ形にできた実感がある。できないものも浮き彫りになって、何に取り組む