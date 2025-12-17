【レイアウト- 文字組・組版】「タテ組み（たてぐみ）」 縦方向に文字を並べる組み方。 日本人にとって親しみやすいタテ組み。読者の感情に訴えかけるときや、しっかりと読んでもらいたいときによく利用されます。格式が高いイメージ、和の雰囲気を伝えたいときにもタテ組みは有効です。 昔、中国から伝わってきた漢字がタテ書きだったため、日本でもタテ書きで書くようになったといわれています。 【レ