¢¡Âè£·£·²óÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¦£Ç£±¡Ê£±£²·î£²£±Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±£²·î£±£·Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¥á¥ê¥Ï¥ê¤òÍø¤«¤»¤¿»Å¾å¤²¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦µÈ²¬Ã¤Ìï±¹¼Ë¡¢Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¤ÏºäÏ©¤òÃ±Áö¡£°È¾å¤ÏÇÏ¤Þ¤«¤»¤Ë²¿¤â¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿ÍÇÏ¤Î¥ê¥º¥à¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ã¤ÈÎ®¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¥½¥Õ¥È¤ÊºÇ½ªÄ´À°¤ËÅ°¤·¤¿·Á¤À¡££µ£¸ÉÃ£°¤È¤¤¤¦ÃÙ¤¤»þ·×¤Ë¤â¡¢¡Ö¥ê¥º¥à¤è¤¯¡¢