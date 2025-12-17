◆プロボクシング▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇王者アンソニー・オラスクアガ（４回２分３７秒ＴＫＯ）同級４位・桑原拓●（１７日、東京・両国国技館）ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチが行われ、挑戦者の同級４位・桑原拓（３０）＝大橋＝は、王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国／帝拳＝に４回２分３７秒ＴＫＯで敗れ、王座奪取はならなかった。桑原は２度目の世界挑戦だっ