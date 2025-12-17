ことし8月、神奈川県平塚市の海水浴場で部活中の中学生が溺れ死亡した事故で、平塚市は17日、引率の顧問が部活動の一環で泳ぐことを校長などに事前に伝えていなかったと明らかにしました。この事故はことし8月、平塚市の海水浴場で部活動中の中学生5人が溺れ、そのうち中学1年生の女子生徒が死亡したものです。市の教育委員会は17日、当時の対応をめぐる検証結果を公表し、引率していた陸上部の顧問が「練習後のクールダウン」とし