１５日、ハルビン市内の公園に設置された巨大雪だるま。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン12月17日】中国黒竜江省ハルビン市の群力音楽公園で15日、巨大な雪だるまの設営が完了し、細部の仕上げ作業に入った。雪だるまは高さ19メートル、長さ14メートル、幅11メートルに及び、使用された雪の量は例年より1200立方メートル多い3千立方メートル以上で過去最大規模となった。１５日、ハルビン市内の公