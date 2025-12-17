高市首相は臨時国会の閉会を受けて会見しました。国会での台湾有事をめぐる自らの答弁について、「政府の従来の立場を変えるものではない」とした上で「対話は常にオープンだ」と強調しました。高市首相「存立危機事態に関する私の答弁は、日本政府の従来の立場を変えるものではありません」「日中間に懸案と課題があるからこそ意思疎通が重要でございます。わが国としては中国とのさまざまな対話については常にオープンでございま