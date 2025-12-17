【新華社平塘12月17日】中国貴州省黔南（けんなん）プイ族ミャオ族自治州平塘県はこのところ、旅客用のバスを農村部への宅配便輸送にも活用する試みを進めている。峡谷を抜け、ミャオ族集落に入る専用の6路線が開設され、22の山村で直接配達が実現した。サービス拠点ではネット通販で購入した商品の受け取りや返品・交換のほか、専用バスに乗車することもでき、宅配便導入と移動手段確保の両面で成果を上げている。専用路線は9