「グランプリ・ＳＧ」（１７日、住之江）佐藤隆太郎（３１）＝東京・１１５期・Ａ１＝は「ようやくレースだと思うと、少しずつ高まってきています」とニッコリ。初の大舞台となるが、表情からは緊張とともに、楽しんでいる様子が見受けられた。８６号機は新ペラからのスタートだが「整備とペラ調整でかなり良くなりました。手応えはあります」と早くも胸を張れる状態。「スリットで余裕があるし、しっかりスタートを行ければ