「グランプリ・ＳＧ」（１７日、住之江）末永和也（２６）＝佐賀・１２４期・Ａ１＝は１７日の記者会見で「流れは一番いい状態だと思います。その流れで強い先輩たちに挑みたい。グランプリはずっと夢見ていた舞台だし、悔いのないように走りたいですね。優出を目指して頑張ります」とキッパリ。強い思いを話していた。仕上がりに関しては「伸びの体感はいいし、乗りやすさも来た。今すぐにでもレースはできる状態です」と上