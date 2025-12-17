今年は食料品など2万品目以上の値上げが相次ぐなか、先週、「サトウのごはん」でおなじみサトウ食品が値上げを発表。来年3月出荷分から「パックごはん」を284円から319円に。値上げの発表は今年3回目です。【写真を見る】「パックごはん」コンビニ、スーパー、店舗別の販売価格パックごはん1食319円に値上げ出水麻衣キャスター：サトウ食品はパックごはん「サトウのごはん（新潟県産コシヒカリ200ｇ）」を値上げすると発表しました