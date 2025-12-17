ドジャースの山本由伸（27）が来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について「決まったことは全く何もない」と明言を避けるも「また大会でプレーできればいいなと」と自身の思いを口にした。この日、日本のプロスポーツ界に大きく貢献し、業績を残した選手及び団体に贈られる第55回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ賞の授与式典が都内で行われ、山本が大賞を受賞。プロ野球選手としてはチームメイトの大谷