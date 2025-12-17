「四市組合設立５８周年記念ＢＴＳ市原カップ」（１７日、多摩川）うれし涙を流した２４年５月のＳＧ・オールスター制覇以来の当地参戦となった定松勇樹（２４）＝佐賀・１２５期・Ａ１＝は機力が厳しく、前検から苦しいコメントを残していた。初戦の５Ｒは５コースから４着とコメント通りの厳しいレースとなった。しかし、後半のメイン１２Ｒ「ＢＴＳ市原選抜」では３コースから１Ｍを切れ味抜群のすさまじい旋回を見せる