蚊を駆除するスプレーの特許権を侵害されたとして、大日本除虫菊がアース製薬に対し製品の製造差し止めなどを求めた裁判で、東京地裁は訴えを退けました。この裁判は、「金鳥」ブランドで知られる大日本除虫菊が、蚊を駆除するスプレー製品の特許権をアース製薬に侵害されたとして、製品の製造差し止めや1億円の損害賠償などを求めたものです。東京地裁は17日の判決で、「本件発明は、要件を充足せず、特許は無効にされるべきもの