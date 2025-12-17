サイバー攻撃によるシステム障害が発生した事務用品通販大手のアスクルは１７日、物流システムを使った商品出荷を再開した。吉岡晃社長が東京都内の物流拠点で、障害発生後初めて報道陣の取材に応じ、「多くのお客様やお取引様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことを改めて深くおわび申し上げます」と謝罪した。アスクルは１０月の障害発生後、手作業で出荷を再開しており、システムを使った出荷は約２か月ぶりとなる。シ