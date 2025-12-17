2025年12月1日から2026年1月4日まで、ホテルニューオータニ幕張（千葉市美浜区ひび野2-120-3）ロビィ階「ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」にて「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ〜ウィンタースイーツコレクション〜第二弾」が提供されています。ビュッフェサイズのスーパーシリーズも堪能「いちごスイーツ＆チョコとチーズ」をテーマにしたビュッフェです。スイーツには「ストロベリーショートケーキ」や「チョコレートプリ