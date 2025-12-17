開催まであと276日となった、アジア・アジアパラ競技大会。街の皆さんはどう感じているのでしょうか。 【写真を見る】開催まであと276日アジア･アジアパラ競技大会 ｢愛知で開催すること知ってる？｣開催都市･名古屋で“認知度調査” その結果は？ アジアの45の国と地域を代表するトップアスリートが、愛知・名古屋をメイン会場にパフォーマンスを繰り広げるアジア競技大会。1951年に日本を含む11か国でスタート