（台北中央社）衛生福利部（保健省）は17日、台湾におけるC型肝炎の診断率と治療率がともに世界保健機関（WHO）が定める数値基準を上回っており、年内にWHO西太平洋地域事務局に認証の申請を行うと発表した。認証されればアジアのみならず、世界でもトップレベルの早さでの目標達成となる。WHOは2030年までの「ウイルス性肝炎撲滅」を掲げている。C型肝炎撲滅の認証基準としてゴールド、シルバー、ブロンズの3階級があり、ゴールド