バルセロナに所属するポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキにメジャーリーグ・サッカー（MLS）行きの可能性が浮上しているようだ。16日、イギリスメディア『BBC』やスペイン紙『アス』が伝えている。2022年夏にバイエルンからバルセロナへ完全移籍加入したレヴァンドフスキ。ドイツで名を上げたストライカーはスペインの地でも持ち前の決定力を遺憾なく発揮し、ここまで公式戦通算164試合で109ゴール22アシストをマーク