米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、オリコン週間ストリーミングランキング（2025年12月22日付）において「13週連続1位」を記録。男性ソロアーティスト歴代単独1位の「連続1位獲得週数」を自己更新した。 オリコン週間カラオケランキング（12月15日付)においても1位を獲得、2025年度楽曲初となる「9週連続1位」を達成した。