17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比40円高の4万9750円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9512.28円に対しては237.72円高。出来高は1180枚となっている。 TOPIX先物期近は3381.5ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は12.11ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4