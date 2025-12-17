これからの気象情報です。 18日(木)は次第に天気が回復しますが、空気は一層冷たくなりそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸部に波浪注意報、また上越市に大雨・強風注意報、糸魚川市に強風注意報が出ています。 ◆12月18日(木)天気 ・上越地方 昼ごろまでは、所々で雨や雪が降るでしょう。 一方、午後は次第に雲が薄くなり、夜は広く晴れる見込みです。 ・中越地方 沿岸部は、昼ごろま