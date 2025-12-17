Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Î〝ºÆ²ÔÆ¯〟¤È²Ö³ÑÃÎ»ö¤Î〝¿®Ç¤〟¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ 22Æü¤Î¸©µÄ²ñºÇ½ªÆü¤òÁ°¤Ë¡¢17Æü¤Ï¸©µÄ²ñ³ÆÅÞ¤¬ÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¡£ÌîÅÞ¤¬ºÆ²ÔÆ¯¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿Í½»»°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë°ìÊý¡¢Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¼«Ì±ÅÞ¤¬»¿À®¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤·¤¿²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬12·î¸©µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¸¶È¯¤Î¹­ÊóÈñÍÑ3100Ëü±ß¤ÎÍ½»»°Æ¡£ºÇÂç²ñÇÉ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤¬Í½»»°Æ¤Ë»¿À®¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿®Ç¤¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤¹ÉÕÂÓ·èµÄ¤ÎÄó½Ð¤ò·è¤á¤¿¤Ê