中国メディアの西安網によると、腕の骨折で休養していた卓球女子のニー・シャーリエン（62）が16日、復帰を表明した。元中国代表のニーは1991年にルクセンブルクに移住し、同国代表として五輪に6度出場している。ニーは16日、自身の微博（ウェイボー）を更新し、「試合の舞台に立てることは、私にとってとてもうれしいこと」とコメントした。報道によると、ニーは腕のけがのため今年5月の世界選手権ドーハ大会（個人戦）を欠場して