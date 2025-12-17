天皇皇后両陛下は、去年11月に亡くなった三笠宮妃百合子さまの「墓所一周年祭の儀」が終わったことを受け、17日、百合子さまの墓を参拝されました。天皇皇后両陛下は17日午後、都内の豊島岡墓地を訪れ、去年11月に101歳で亡くなった百合子さまの墓を参拝されました。百合子さまが亡くなって1年にあたる先月15日、「墓所一周年祭の儀」が行われましたが、両陛下は慣例により儀式には参加されなかったため、17日の参拝となりました。