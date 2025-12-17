信者の男性2人をそそのかし、自殺をさせた罪などに問われている占い師の女の初公判が17日に開かれ、女は「宇宙システムが私をジャックして行った」などと述べました。■初公判で「宇宙システムが私を…」男性2人をそそのかし、自殺させた罪などに問われている占い師の女の初公判。起訴内容について問われると…。浜田淑恵被告（63）「宇宙システムが私をジャックして行った」“宇宙システムが自分の体を介してやった”と話しました