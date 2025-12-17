24年NARグランプリ年度代表馬に選出されたライトウォーリア（牡8＝内田、父マジェスティックウォリアー）の引退式が17日、川崎競馬場で8R終了後に行われた。19年JRAでデビューし、22年から川崎・内田勝義厩舎に所属。24年川崎記念（Jpn1）など、南関東重賞5勝を挙げる成績を残した。内田師は「年度代表馬になれたし、センスがあってすごい子だった。調教師になってから一番思い入れがある」と感慨深く語った。今後は青森県