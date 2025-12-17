7階建てビルが27年春完成へ TSMCの熊本県菊陽町進出などに伴い、半導体関連企業などの進出が相次ぐ中、JR九州が肥後大津駅近くに建設するオフィスビルの地鎮祭が行われました。 【写真を見る】JR肥後大津駅そばに7階建てオフィスビル27年春完成へ南側は商業施設誘致 JR九州が肥後大津駅から徒歩2分ほどの場所に建設するのは、7階建てで、延べ床面積約9200㎡のオフィスビル「JR肥後大津ビル（仮称）」です。 今日（17