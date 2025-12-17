3人の「登山プロ」が命を救った 11月、熊本県西原村の俵山で遭難した男性を発見したボランティアグループに、警察が感謝状を贈りました。 【写真を見る】遭難現場・捜索活動の様子 感謝状が贈られたのは、熊本県山岳・スポーツクライミング連盟の西本安幸会長と、登山用品専門店シェルパの阿南大吉社長、そして遭難者を発見したスタッフの山本康介さんです。 「山登りに行く」と言ったきり･･･ 熊本市の70代の男性