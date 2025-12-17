「ボクシング・ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチ」（１７日、両国国技館）同級４位の桑原拓（３０）＝大橋＝が王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国＝に挑戦した。しかし、試合直前に思わぬトラブルが。オラスクアガのマウスピースがなく、関係者が控室に取りに行くハプニング。オラスクアガは両手を広げて苦笑い。観客はどよめき、約２分遅れて試合開始となった。Ｕ−ＮＥＸＴの解説の元世界王者山中慎介氏も「なか