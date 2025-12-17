年末を迎えても物価やコメの価格高騰は続きます。その影響は、地域の食堂や学生たちの生活も直撃しています。 【写真を見る】「コメを買うのが大変」大学生を物価高が直撃･･･胃袋支える大衆食堂 苦渋の値上げ大学では食料品の無料配布も熊本 値上げしても「不満はない」 熊本市中央区にある龍神橋食堂。 今年で57年目を迎える大衆食堂を切り盛りするのは、西村美保子さんです。 食堂の定食はメインの料理に味噌汁、冷奴、