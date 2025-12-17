◇WBO世界フライ級タイトルマッチ同級4位・桑原拓(大橋)＜12回戦＞王者 アンソニー・オラスクアガ(米国、帝拳）（2025年12月17日東京・両国国技館）WBO世界フライ級4位の桑原拓（30＝大橋）は王者アンソニー・オラスクアガ（26＝米国、帝拳）に4回2分37秒TKO負けし、2度目の世界挑戦でも王座奪取はならなかった。“代役挑戦者”として急きょ巡ってきたチャンスだったが、モノにすることはできなかった。序盤からパワーパ