第78回野間文芸賞、第47回野間文芸新人賞、第63回野間児童文芸賞、第7回野間出版文化賞贈呈式が17日、都内で行われた。テレビ朝日系で75年の「秘密戦隊ゴレンジャー」から放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」まで放送されてきたが、来春に放送を終了するスーパー戦隊シリーズが、野間出版文化賞を受賞した。東映の塚田英明定石執行役員・ドラマ事業部門長は「ゴジュウジャーの後番組は…次は新しいことをやります」と、ス