福岡県警本部福岡市の「みずほペイペイドーム」周辺で男女が刺された事件で、被害者の女性会社員（27）＝岡山県倉敷市＝は背骨の硬い部分に包丁の刃が当たり、致命傷を免れたとみられることが17日、捜査関係者への取材で分かった。福岡県警は、女性に対し強い殺意を持って襲撃したとみて、殺人未遂の疑いで山口直也容疑者（30）の再逮捕を視野に捜査している。捜査関係者によると、凶器とみられる血の付いた包丁に目立った刃こ