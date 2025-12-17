元体操選手のサーファー系女子レスラーが、初お目見えの大舞台で元王者を破る大金星。世代交代を予感させる衝撃の結末と、これまで難攻不落だった必殺技を回避したベテランの矜持と「若手に華を持たせる献身性」に称賛の声が寄せられた。【映像】“元体操”美女レスラーが大番狂せ？ 劇的決着の瞬間WWE公式Xが、12月13日に開催されたビッグイベント「サタデー・ナイツ・メイン・イベント」のハイライト映像を投稿。新旧女子対