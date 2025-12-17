17日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（380回債、表面利率1.7％）の利回りが上昇し、一時1.980％を付けた。日本相互証券によると2007年6月以来、18年半ぶりの高水準。国債は売られると価格が下がって利回りが上がる仕組み。財政悪化への懸念が強まり、国債の売り圧力が高まって利回りが上昇した。終値利回りは前日より0.025％高い1.975％だった。日本相互証券によると終値として06年7月以来の高水準。大阪取引所1