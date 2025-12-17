SG「第40回グランプリ」と並行開催のボートレース住之江SG「グランプリシリーズ」は2日目を迎えた。2日目6R、前田滉がコンマ11のトップタイのスタートでインから押し切りSG初1着。「ここで勝てなかったらもうないでしょう（笑い）」とレース後は安心した表情だった。1走目こそ「ペラの大失敗」と嘆いたが、2走目からはエンジンに手応えを感じている。「初勝利を挙げられたので、あとは末永選手の応援に回ります。僕ら世代の