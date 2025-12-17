ファミコン全盛期に“16連射”で一斉を風靡（ふうび）した高橋名人（66）が17日、ブログを更新。目の手術を受けたことを報告した。高橋名人は3日の投稿で、眼科を受診したことを報告し「先日にも書きましたが、転倒した時に右目を殴打してしまい。眼球内に出血をしてしまったからです」と説明。「その出血も落ち着いて来ているので、診察に行って来たのですが、17日に手術をしようという事になりました。どんな手術になるのかは分