デビュー44年目を迎えている演歌歌手原田悠里（70）が17日、東京・赤坂のライブレストラン「Jazz Dining B−flat」でバースデーライブを昼夜2公演行った。公演前、インタビュー取材に応じた。−今日のバースデーライブ。どんな思いですか自分の思いをすごく凝縮した形のライブです。私自身の心機一転、全身全力を見ていただきたいなという思いです。何度も（公演に）来てくださった方も多いと思いますけど、新たな感動をお届けでき