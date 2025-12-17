12月16日配信の「WEB女性自身」が伝えたのは、ニュース番組『Live News イット!』（フジテレビ系）のメインキャスター降板報道だった。「同誌によれば16日、フジの社内で『イット!』の緊急会議がおこなわれ、元NHKアナウンサーの青井実さん、フジテレビの宮司愛海アナウンサーが2026年3月をもって降板すると、スタッフに発表されたといます。経費削減が大きな理由とされています」（芸能記者）青井はNHKでアナウンサーとして21