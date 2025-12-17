大泉洋主演の『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）の最終話（第9話）が、12月16日（火）に放送され、完結した。最悪の事態を回避し、無事に “元のかたち” に収まるというハッピーエンド。ラストシーンで主人公たちも自分たちの未来を見据え、明るく前を向いていた。しかし、主人公たちがやったことに意味はあったのか？そして、彼らはそう遠くないうちに死んでしまうのではないか？■【ネタバレあり】社長・兆の正