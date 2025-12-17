３人組ロックバンドのビッフィ・クライロのベーシスト、ジェームズ・ジョンストンがメンタルヘルスの不調によりツアー離脱を発表した。スコットランド出身のビッフィ・クライロは来年1月にアリーナ公演を控えているが、ジェームズは休養を取り依存症の治療に専念するという。 【写真】「呪われている」ビッフィ・クライロ、ビザ申請で重大ミス！痛恨のＵＳツアー延期になったばかり 同