こちらは、派手な装飾や大音量で街なかを走る広告宣伝車です。アドトラックと呼ばれています。景観を乱すなどとして東京都などで規制が進む中、福岡市も市内を走るアドトラックに許可を義務づける条例改正に乗り出しています。 17日、福岡市議会では福祉都市委員会が開かれました。■福岡市 住宅都市みどり局 都市景観室・坂田悠 室長「車両の対象拡大、および車体利用広告物の面積制限について、条例改正する必要があると考え