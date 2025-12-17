山口智監督「断る立場でもないので、チャレンジしてみようかと」SBSカップ国際ユースサッカーに出場するU-18日本代表が、12月15日から静岡県内でキャンプを開始した。2027年にアゼルバイジャン、ウズベキスタンで行われるU-20ワールドカップを目指すU-20日本代表の指揮官に就任した山口智監督も始動。取材に応じ、「えっという感じでした」と就任の経緯を明かした。現役時代はジェフユナイテッド千葉・市原、ガンバ大阪、 京都