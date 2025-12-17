重慶江北国際空港を離陸する飛行機。（４月９日撮影、重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶12月17日】中国重慶市の重慶江北国際空港は、今年の貨物・郵便取扱量が9日時点で50万トンを超え、過去最高を記録したと明らかにした。江北空港は今年以降、欧州と東南アジアを重点市場に据え、重慶の地理的優位性を生かしつつ、貨物路線網の拡充を進めてきた。国際（地域）貨物路線は9日時点で20路線、週66便に上り、重慶をハブとして