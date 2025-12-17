2026年4月より放送されるテレビアニメ『左ききのエレン』のキービジュアルと追加キャスト5人が発表された。あわせて、全国映画館での1週間限定の3話先行上映も決定した。【写真】『左ききのエレン』キャスト＆キャラクター一覧キービジュアルは、デザイナーとして奮闘する光一を中心に、天才画家のエレン、2人のことを昔からよく知る加藤さゆり、カリスマモデルの岸あかり、光一にとって業界の先輩である神谷雄介など、登場人