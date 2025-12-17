１２日、南極に生息するペンギン。（南極＝新華社配信／楊樹）【新華社南極12月17日】現在真夏の南極は、気候が穏やかで日照時間が長く、ペンギンが求愛やふ化をする季節となっている。ホエール・ウオッチングのベストシーズンでもある。１２日、南極で幼鳥に餌をやるペンギン。（南極＝新華社配信／楊樹）１４日、南極に生息するペンギン。（南極＝新華社配信／楊樹）１２日、南極に生息するペンギン。（南極＝新華社配信／楊樹